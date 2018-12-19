Что вытворяют доллар и евро: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: на валютном рынке практически без изменений.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 20 декабря.

© Sputnik / Антон Денисов Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

Четверг на валютном рынке страны выдастся спокойным – изменений практически не предвидится. Евро за сутки отыграет три бана и будет торговаться по 19,745 лея.

Доллар продолжает тактику "малых шагов" и установится на отметке в 17,3164 лея.

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В плюсе, хоть и незначительном, окажется также и украинская гривна, которая расположится на уровне в 0,6229 лея. В минус перейдут российский рубль и румынский лей, которые можно будет купить по 0,2586 лея и 4,2372 в пересчете на национальную валюту.