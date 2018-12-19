Что вытворяют доллар и евро: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 20 декабря.
Доллар продолжает тактику "малых шагов" и установится на отметке в 17,3164 лея.
Финансовый прогноз на 2019-й: что ждет жителей Молдовы в новом году>>>
В плюсе, хоть и незначительном, окажется также и украинская гривна, которая расположится на уровне в 0,6229 лея. В минус перейдут российский рубль и румынский лей, которые можно будет купить по 0,2586 лея и 4,2372 в пересчете на национальную валюту.