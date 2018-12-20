Слово об экономике Молдовы - деньги мигрантов и лавандовое масло

Эксперты прогнозируют рост национальной экономики, а на местном уровне власти пытаются вернуть земляков на родину - и многим это удается.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Уровень экономики Молдовы вырос в 2018 году на от 4,2%-4,6%, такая информация значится в докладе аналитического центра Expert-Grup, эксперты которого ожидают, что в 2019 году этот показатель составит 3,5-5,2 %.

Кто сколько денег прислал в РМ

По данным центра, которые цитирует пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, наши соотечественники, работающие за границей, прислали на родину из стран Евросоюза 40 % от общего объема зарубежных переводов в РМ, а те земляки, которые зарабатывают в государствах СНГ, перевели домой в целом 33 % от всех транзакций подобного рода.

Опасность подстерегает

В числе вероятных рисков для экономики Молдовы отмечается предвыборная кампания перед избранием нового состава молдавского парламента.

Мнение профсоюзов

Комментируя прогнозы экспертов вице-председатель НКПМ Серджиу Саинчук отметил, что есть положительная тенденция экономического роста, которая началась в 2016 году, продолжилась в этом году и будет расти в 2019-м.

© Sputnik / Alexander Natruskin Соотечественники, работающие в России, хотят стабильности в Молдове

"Это позволит накопить достаточный доход в государственном бюджете для реализации социальной политики, принятой в этом году, и для обеспечения расходов на следующий год", - подчеркнул Саинчук.

Послабления локальному бизнесу

Видимо, чтобы несколько смягчить нелегкую для малого и среднего предпринимательства ситуацию, руководство различных населенных пунктов Молдовы пытается предпринять меры на местах.

Например, в селе Буцень Хынчештского района решено освободить на три года от местных налогов всех экономических агентов, рассчитывая, что предприниматели активизируются, и это принесет локальному бюджету больше поступлений.

"Нас, в первую очередь, интересует, чтобы наши земляки вернулись домой и работали на родной земле. Только за последнее время из Италии возвратились 10 сельчан, и сейчас они запускают свои проекты на своей малой родине. Например, Ион Макарь приобрел 40 гектаров сельхозугодий под лавандовые плантации, а в следующем году у него вообще планы-ураганы – строительство фабрики по производству ароматических масел на основе лаванды. Свою продукцию он будет продавать, в первую очередь, в Молдове", - рассказал корреспонденту Sputnik примар села Ион Харбуз.