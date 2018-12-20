Евро переходит в наступление: курс валют в Молдове на пятницу

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на пятницу, 21 декабря, и выходные.

© Sputnik / Rodion Proca Новые деньги в Молдове: лей "твердеет"

Чехарда на валютном рынке страны продолжается – молдавский "лей" мечется, то наступая, то сдавая позиции по отношению к основным игрокам. Так, евро за сутки укрепится на девять банов и будет торговаться по 19,8353 лея.

Доллар несколько проиграет и расположится на отметке в 17,297 лея.

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В небольшом минусе окажется и российский рубль, который разместится на планке в 0,2564 лея. А украинская гривна и румынский лей будут в незначительном плюсе – 0,628 в переводе на молдавское платежное средство, и 4,2565 в пересчете на нацвалюту, соответственно.