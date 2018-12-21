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Жители молдавских сел возвращаются домой и открывают бизнес

© Sputnik / Igor Zarembo
Экономика
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Что тянет наших соотечественников обратно на родину, выяснял Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Удивительный факт - в Молдову возвращаются трудовые мигранты. Они едут домой, несмотря на то, что за границей им хорошо платят. Возвращаются в некоторые районы, где власти задумались о том, чтобы улучшить жизнь в стране. К примеру, в Хынчешстком и Фалештском районах местные власти привлекают инвестиции и создают условия для возвращения работающих за границей земляков. Яркое тому подтверждение - решение властей села Буцень Хынчештского района освободить на три года от местных налогов всех экономических агентов. И теперь количество земляков, желающих открыть на малой родине свое дело, заметно увеличилось.

Прежние и новые проекты

Расчет взят на то, что предприниматели активизируются, и это принесет локальному бюджету больше поступлений.

"Местный житель Станислав Харбуз устроил на двух гектарах теплицы для выращивания овощей. То же сделала и Лучия Кашиняну, она разбила сад и виноградник. А Анжела Цапу открыла торговую точку для продажи цветов. Владелица винного комбината Татьяна Агаки неоднократно выигрывала премию Polobocul de Aur на выставке Fabricat în Moldova, которую ежегодно проводит Торгово-промышленная палата", - рассказал Sputnik примар села Ион Харбуз.

Он рад тому, что многие последовали его примеру. Сам Харбуз четыре года работал в Италии, но любовь к Молдове перевесила, и он вернулся домой. Примаром его избрали в 2011 году, в 27 лет, и за два срока мужчина успел реализовать 10 проектов для родного села.

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Был проложен водопровод для всех 3,7 тысячи жителей – работы профинансировал Национальной экологический фонд, затрачено было 10 миллионов леев. Капитально отремонтированы здания детских садов и школ, проложена дорога местного значения, которую осветили фонарями, разбиты парки, обустроены детские площадки.

Фалештский район "обновляется"

То, как местные власти должны и могут помогать простым сельчанам встать на ноги и достойно зарабатывать, причем, не без пользы для окружающих, обсуждали недавно на Втором форуме локальных администраций и Фалештах. Там встретились примары и местные советники со всего района.

"Было чем поделиться в плане положительного опыта коллегам из сел Сэрата Веке, Глинжень, Рисипень, Фэлештий Ной, Мэрэндень и Рэуцел, а также представителям местного туристического проекта Movila Măgurii. Создан пост пожарных-добровольцев, в ведении которых находятся сразу несколько населенных пунктов", - рассказала председатель Фалештского района Ираида Бынзарь.

По ее словам, примары и местные советники обмениваются опытом, и первый, прошлогодний форум показал весьма позитивные результаты.

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Теги:
село, бизнес, мигранты
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