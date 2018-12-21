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Валюта. Евро и доллары

Евро и доллар шокируют: курс валют в Молдове на праздничные дни

© Sputnik / Александр Чипурин
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующие несколько дней: молдавский лей удивляет.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на среду, 26 декабря. После первых праздничных миниканикул на валютном рынке опять сюрпризы - молдавский "лев" продолжит метаться и отвоюет у большинства игроков утраченные за последние дни позиции. Больше остальных просядет евро. "Иностранец" уступит сразу 12 банов и будет торговаться по 19,7167 лея.

Денежные купюры. Доллары США. Евро.
© Sputnik / Антон Денисов
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Доллар после долго продолжавшегося скромного укрепления стал отступать. В среду "американец" проиграет нацвалюте еще три бана и расположится на отметке в 17,262 лея.

В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые закрепятся на уровне 0,2518 в переводе на молдавское платежное средство и 4,2483 в пересчете на нацвалюту.

Отличится только украинская гривна, которая в среду несколько укрепится и будет продаваться по 0,6298 лея.

В выходные, то есть с субботы до вторника, евро торгуется по 19,8353 лея, доллар - по 17,297 лея, украинская гривна - по 0,628 лея, российский рубль - 0,2565 лея, а румынский лей - 4,2565 в пересчете на нацвалюту.

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Миниканикулы с 22 по 25 декабря в стране закреплены правительством. Связан отдых с Рождеством. Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова – по новому и по старому стилю - 25 декабря и 7 января. Различия в юлианском и григорианском календарях и стали причиной того, что в правительственном праздничном календаре появилось два Рождества.

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