Возвращение Чинчлея: в Нацбанке рассказали об изменениях в составе

В Нацбанке пояснили, что возвращение Аурелиу Чинчлея связано с новым стратегическим планом финрегулятора.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Вернулся спустя два года: Аурелиу Чинчлей вновь вице-председатель Национального банка Молдовы (НБМ).

Как пояснили в пятницу в пресс-службе Нацбанка, решение о возвращении Чинчлея связано с необходимостью выполнения задач нового стратегического плана финрегулятора. В этом документе сказано, что исполнительный комитет НБМ должен быть в полном составе. В эту структуру входят: руководитель Нацбанка, его первый заместитель и три вице-председателя.

Приоритеты стратегического плана Нацбанка касаются, в частности, внедрения мгновенных платежей в Республике Молдова; мер, необходимых для присоединения банковского сектора к зоне SEPA (Единая зона платежей в евро); завершения второго этапа проекта по внедрению Единого центрального депозитария ценных бумаг.

В октябре 2016 года Чинчлея перевели на пост главы руководящего комитета коммерческого банка Moldindconbank, после того как в этом финансовом учреждении выявили сговор ряда сотрудников, которые завладели значительной долей уставного капитала банка в размере 63,89% без предварительного разрешения Нацбанка.

"Вместе с членами руководящего комитета и совета банка Чинчлей обеспечил финансовую стабильность и сохранение доли Moldindconbank на рынке. Банк стал привлекательным для стратегических инвесторов", - отметили в НБМ.

Пост временного администратора Moldindconbank будет занимать его нынешний первый вице-председатель Виктор Чиботару. Советом банка продолжит руководить Гедрюс Стеронкус — гражданин Литвы с большим опытом работы в банковско-финансовой и инвестиционной сферах. Он — член группы Banking Stakeholder Group (European Banking Authority).

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"Moldindconbank продолжит работать в нормальном режиме и оказывать все услуги, включая операции с депозитами и кредитами.

До этого Чинчлея назначали вице-президентом Национального банка Молдовы, членом Административного совета (ныне Исполнительный комитет) Национального банка Молдовы постановлением парламента Республики Молдова 12 июля 2013.