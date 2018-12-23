14:19 23 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Бизнес

Forbes предупреждает - стоит ли открывать бизнес в Молдове

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
Получить короткую ссылку
79 0 0

Рейтинг Forbes составляется вот уже 13 лет подряд - при формировании списка каждая страна оценивается по 15-ти параметрам на предмет доступности ведения бизнеса.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Составленный в 2018 году рейтинг лучших стран для бизнеса по версии Forbes поместил Молдову на 87-е место в мире – то же, на котором она пребывала в таком же списке и 2017 году.

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Финансовый прогноз на 2019-й: что ждет жителей Молдовы в новом году

Вот уже 13 лет подряд аналитики Forbes определяют, где на земном шаре бизнесменам лучше всего вести дела. Для того, чтобы сделать эти выводы, они берут на вооружение 15 факторов:

– защиту права собственности в стране;

– приверженность инновациям;

– налоговую политику;

– использование технологий;

– распространенность коррупции;

– свободу во всех ее проявлениях;

– бюрократические проволочки;

– качество жизни в стране;

– объем рынка и т.д.

Среди стран постсоветского пространства выше всех удалось подняться Эстонии (28-е место) и Грузии (44-е). Россия занимает 55-ю позицию, Казахстан — 65-ю.

Лучшей страной для бизнеса в 2018 году была признана Великобритания. В первую пятерку также вошли Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия.

По теме

Экономист о микрокредитах: люди готовы снять последнее, лишь бы получить деньги
Киркэ: строительный бум - способ сохранить деньги в белокаменной кубышке
Опубликован рейтинг самых благополучных стран в мире
Самые громкие коррупционные скандалы: эти преступления сотрясли Молдову
Теги:
Молдова, бизнес, Forbes
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания
За доли секунды до падения отцу удалось поймать в свои руки малыша
Отец-молодец: реакция не подкачала, мужчина спас малыша от падения — видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться