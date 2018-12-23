Forbes предупреждает - стоит ли открывать бизнес в Молдове

Рейтинг Forbes составляется вот уже 13 лет подряд - при формировании списка каждая страна оценивается по 15-ти параметрам на предмет доступности ведения бизнеса.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Составленный в 2018 году рейтинг лучших стран для бизнеса по версии Forbes поместил Молдову на 87-е место в мире – то же, на котором она пребывала в таком же списке и 2017 году.

© Sputnik / Miroslav Rotari Финансовый прогноз на 2019-й: что ждет жителей Молдовы в новом году

Вот уже 13 лет подряд аналитики Forbes определяют, где на земном шаре бизнесменам лучше всего вести дела. Для того, чтобы сделать эти выводы, они берут на вооружение 15 факторов:

– защиту права собственности в стране;

– приверженность инновациям;

– налоговую политику;

– использование технологий;

– распространенность коррупции;

– свободу во всех ее проявлениях;

– бюрократические проволочки;

– качество жизни в стране;

– объем рынка и т.д.

Среди стран постсоветского пространства выше всех удалось подняться Эстонии (28-е место) и Грузии (44-е). Россия занимает 55-ю позицию, Казахстан — 65-ю.

Лучшей страной для бизнеса в 2018 году была признана Великобритания. В первую пятерку также вошли Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия.