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Знак евро на табло курса обмена валют.

Сюрпризы на валютном рынке: обменный курс на Рождество и после праздников

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующие несколько дней: обвал евро и скромность доллара.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Установлен официальный курс валют, одобренный Национальным банком Молдовы на вторник, который объявлен в республике выходным днем. Евро торгуется по 19,8353 лея, доллар - по 17,297 лея, украинская гривна - по 0,628 лея, российский рубль - 0,2565 лея, а румынский лей - 4,2565 в пересчете на нацвалюту.

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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После первых праздничных четырехдневных каникул на валютном рынке опять ожидаются сюрпризы. В среду молдавский лей отыграет позиции практически у всех соперников. Больше остальных отличится евро, который 26 декабря уступит сразу 12 банов и будет стоить 19,7167 лея.

Доллар после скромного укрепления станет отступать. После выходных "американец" отдаст нацвалюте еще три бана и расположится на отметке в 17,262 лея.

В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые закрепятся на уровне 0,2518 в переводе на молдавское платежное средство и 4,2483 в пересчете на нацвалюту.

Отличится только украинская гривна, которая в среду несколько укрепится и будет продаваться по 0,6298 лея.

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Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Связан отдых с Рождеством. Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова – по новому и по старому стилю - 25 декабря и 7 января. Различия в юлианском и григорианском календарях и стали причиной того, что в правительственном праздничном календаре появилось два Рождества.

Приключения молдавского лея

По данным Минэкономики, с начала года национальная валюта подешевела по отношению к американскому доллару в номинальном выражении на 0,2%, то есть до 17,13 на конец октября. К евро молдавский лей укрепился на 4,8%.

Как пояснили в ведомстве, основные факторы, которые повлияли на скачки молдавского лея, заключаются в массивном притоке иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций.

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Кроме того, на курсовых изменениях сказались и скачки доллара на международных площадках, а также денежно-кредитная политика Нацбанка Молдовы.

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