Провал евро и неуверенность доллара: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: после праздничных выходных лей осмелеет.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 26 декабря. После первых праздничных выходных лей выйдет окрепшим по отношению к большинству соперников.

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Больше остальных просядет евро, который за сутки уступит сразу 12 банов и будет стоить 19,7167 лея.

Доллар после четырехдневного отдыха проиграет нацвалюте еще три бана и закрепится на отметке в 17,262 лея.

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В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые установятся на уровне 0,2518 в переводе на молдавское платежное средство и 4,2483 в пересчете на нацвалюту.

Отличится только украинская гривна, которая в среду несколько укрепится и будет продаваться по 0,6298 лея.