Евро и доллар пустились во все тяжкие: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 26 декабря. В четверг лей продолжит укрепляться по отношению практически ко всем игрокам на валютном рынке страны.
Доллар, который в течение долгого времени топтался на месте, впервые проиграет сразу шесть банов и установится на отметке в 17,2049 лея.
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В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые установятся на уровне 0,2483 в переводе на молдавское платежное средство и 4,2181 в пересчете на нацвалюту.
Отличится опять только украинская гривна, которая в четверг несколько укрепится и будет продаваться по 0,6316 лея.