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Иностранная валюта.

Курс валют - 2019: как поведут себя доллар и евро, в чем хранить деньги

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Специалисты назвали валюту, в которой большинству граждан страны лучше всего хранить свои сбережения.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Значительных колебаний курса молдавского лея к доллару и евро не предвидится в 2019 году, заявил Sputnik государственный секретарь министерства экономики Виталий Юрку, подводя итоги уходящего года и делая прогноз на грядущие 12 месяцев.

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Предпосылок для особых отклонений валютного курса, по словам чиновника, несколько. Одна из них касается программы, которую молдавские власти подписали с МВФ. "Этот документ предусматривает прогноз на грядущий период, из которого следует, что уровень инфляции и колебания лея не будут значительными", - сказал Юрку.

Впрочем, многие экономические эксперты прогнозируют сюрпризы на валютном рынке как раз после парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля 2019 года. Некоторые экономисты считают, что лей может рухнуть по отношению к иностранным собратьям. Однако в Минэкономики настроены более оптимистично.

"Мы не можем гадать на кофейной гуще. Не вижу никаких предпосылок для серьезных колебаний. Но мы живем в взаимосвязанной экономике с регионами, и все будет завесить от того, что будет происходить в России, на Украине и в ЕС", - отметил чиновник.

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Прогноз по курсу валют

В пояснении к утвержденному парламентом закону о государственном бюджете Молдовы на 2019 год, в частности, обозначено, что прогнозируется умеренное обесценивание национальной валюты страны в 2019-2021 годах.

"За указанный интервал средний обменный курс лея по отношению к доллару будет варьироваться от 17,2 до 18,5 лея", - отмечено в тексте документа.

В какой валюте хранить сбережения

Этот вопрос интересует многих граждан республики. Наученные горьким опытом скачков на валютном рынке, люди уже более осторожно подходят к принятию решений о том, в чем хранить деньги. Молдавские чиновники в один голос утверждают, что лучше держать свои сбережения в молдавских леях.

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"Советую все свои сбережения держать в молдавских леях и не тратить нервы на то, что произойдет с долларом или евро. Это неблагодарное дело", - заявил Sputnik министр финансов Молдовы Ион Кику.

Зарабатывать на валютных скачках действительно можно, если речь идет о профессиональном трейдере, у которого есть не только финансовая грамотность, но и своеобразное чутье. Глава Минфина считает, что игры с валютами никогда не приводят ни к чему хорошему, если речь не идет о суперспециалисте.

"У значительной части граждан Молдовы не такие уж и большие сбережения, чтобы проводить операции по переводу из одной валюты в другую. Ведь это тоже затратное дело, учитывая корректировку. Поэтому мой прямой совет – сбережения большинству граждан Молдовы лучше хранить в леях", - сказал Кику.

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Такого же мнения придерживается и госсекретарь министерства экономики Виталий Юрку.

"Деньги лучше держать в молдавских леях. А если говорить о сбережениях в иностранной валюте, то лучше хранить их в разных валютных корзинах – 50 на 50", - считает чиновник.

Как вел себя молдавский лей в 2018 году

С начала года молдавский лей подешевел по отношению к американскому доллару в номинальном выражении на 0,2%, то есть до 17,13 на конец октября. К евро нацвалюта укрепилась на 4,8%. Таковы данные Минэкономики страны. 

Основные факторы, которые повлияли на скачки молдавского лея, заключаются в массивном притоке иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций. Кроме того, на курсовых изменениях сказались и скачки доллара на международных площадках, а также денежно-кредитная политика Нацбанка Молдовы.

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Теги:
курс валют, евро, доллар
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