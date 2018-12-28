Курс валют в Молдове: как евро и доллар переживут новогодние праздники

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 2 января.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Стал известен график работы банков на Новый год и Рождество

Год молдавский лей начнет неоднозначно – по отношению к одним игрокам нацвалюта несколько окрепнет, а к другим, наоборот, сдаст позиции. Отличится и в этот раз евро. После праздников "иностранец" подорожает сразу на 9 банов и будет стоить 19,6191 лея.

Доллар сдаст позиции и уступит в среду три бана. "Американец" закрепится на отметке в 17,1114 лея.

Что касается остальных валют, то в минусе окажутся российский рубль и украинская гривна, которые установятся на уровне 0,2467 лея и 0,6169 в пересчете на нацвалюту. Румынский лей несколько укрепится и будет стоить 4,2098 в переводе на молдавское платежное средство.

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На праздничные выходные, с 28 декабря 2018-го по 1 января 2019 года, евро продается по 19,5212 лея, доллар - по 17,1427 лея, российский рубль - по 0,2469 лея, украинская гривна - по 0,6239 лея, а румынский лей - по 4,2001 в пересчете на молдавскую валюту.