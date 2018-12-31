Кишинев и Тирасполь договорились о грузовом железнодорожном сообщении

ТИРАСПОЛЬ, 31 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Премьер-министр Молдовы Павел Филип и лидер Приднестровья Вадим Красносельский без организации личной встречи подписали документ, который пролонгирует срок действия соглашения о полноценном грузовом железнодорожном сообщении через территорию Приднестровья до 30 июня 2019 года.

"Приднестровская сторона исходит из того, что пролонгация протокольного решения позволит продолжить обсуждение накопившихся проблемных вопросов в данной отрасли", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Как рассказали в пресс-службе, в частности, вопрос касается разблокирования пограничного перехода "Слободка-Колбасна" для ввоза нефтепродуктов, а также определения механизма импорта грузов в Приднестровье без излишних административных барьеров.