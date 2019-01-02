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С нового года в Румынии взвинтили акцизы на важные товары и ресурсы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Акцизные сборы на бензин, дизельное топливо, сигареты и некоторые виды алкоголя выросли в Румынии с первого января 2019 года.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Первый день нового года принес неприятную новость для жителей соседней Румынии – акцизный сбор на бензин вырос на 3,15 %.

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Раньше по этой статье расходов платили 1976 румынских леев (486 долларов) за тысячу литров, а теперь – до 2038 леев (501 доллар) за тысячу литров.

Не оставили в Румынии без внимания и акцизное топливо - акцизный налог с первого января 2019 года увеличен с 1838 леев (452 доллара) до 1896 леев (466 долларов) за тысячу литров.

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Этим программа повышения акцизов на товары в Румынии не закончилась. Акциз на тысячу сигарет увеличился с 1 января с 448,74 румынских леев до 483,74 леев.

Акцизные сборы на пиво увеличиваются с 3,3 до 3,4 леев за гектолитр, а на игристые вина - с 47,35 до 48,89 леев.

Акцизы на электроэнергию, используемую в коммерческих целях, повысились с 2,37 леев до 2,44 леев за МВт/ч, а тот, что используется в некоммерческих целях - с 4,74 леев до 4,89 леев за МВт/ч. А сжиженный нефтяной газ, используемый для отопления, будет с первого января облагаться повышенным сбором - с 537 леев до 555 леев за тонну.

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