20:43 02 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.11
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Евро

Стоп банкнотам в 500 евро: почему ЕС отказывается от выпуска этих купюр

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
Получить короткую ссылку
290 0 0

Большая часть европейских центральных банков в ближайшее время прекратит выпуск банкнот достоинством в 500 евро. В Европейском центральном банке пояснили, что делать с этими купюрами.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с конца января выпуска купюр номиналом 500 евро.

"С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны прекратят выпуск банкнот достоинством 500 евро", — отмечено на официальном сайте ЕЦБ.

Немецкому федеральному банку (Deutsche Bundesbank) и Нацбанку Австрии по логистическим причинам выпуск купюр разрешен до 26 апреля этого года.

"Существующие банкноты в 500 евро по-прежнему останутся законным платежным средством. Их можно использовать для оплаты и хранения средств", - сообщили в ЕЦБ.

Точно также банки, обменные кассы и другие коммерческие организации могут использовать существующие банкноты.

Денежные купюры. Доллары США. Евро.
© Sputnik / Антон Денисов
Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

"Как и остальные банкноты купюра достоинством в 500 евро сохранит свою стоимость. Ее можно обменять в любом центральном банке еврозоны", - подчеркнули в ЕЦБ.

Политическое решение о прекращении эмиссии 500-евровых банкнот главный европейский банк принял в мае 2016 года.

По данным ЕЦБ, доля этих банкнот в общем обороте еврокупюр составляет 2,4% и немногим более 20% от их совокупной стоимости — около 261 миллиарда евро. По состоянию на ноябрь 2018 года в обращении находился почти 521 миллион 500-евровых купюр.

Как это коснется Молдовы?

Ранее в Национальном банке Молдовы сообщали, что 500-евровая банкнота останется законным средством расчета и будет в обороте и после 2018 года. Купюры этого достоинства можно менять в валютных кассах на территории республики, в том числе в коммерческих банках, и они могут использоваться для осуществления платежей в странах еврозоны.

Гырбу: обладатели банкнот номиналом в 500 евро не должны впадать в панику>>>

Решение ЕЦБ принято, чтобы предотвратить незаконную деятельность, в которой используются банкноты номиналом 500 евро.

Местные экономисты считают, что для паники нет оснований, хотя и советуют гражданам Молдовы как можно скорее избавиться от купюр в 500 евро. По их прогнозам, даже если банки откажутся принимать эти банкноты, обменные пункты еще некоторое время будут вести с ними операции.

По теме

Курс валют - 2019: как поведут себя доллар и евро, в чем хранить деньги
День X - в Молдове в первый день Нового года внедрены важные изменения
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мош Крэчун, Дед Мороз и его собратья
От Сиднея до Севастополя - как планета встретила Новый год
От Сиднея до Севастополя - как планета встретила Новый год
Новогодние рекорды
У Нового года есть свои рекорды - самые длинные гирлянды и дорогие елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться