Стоп банкнотам в 500 евро: почему ЕС отказывается от выпуска этих купюр

Большая часть европейских центральных банков в ближайшее время прекратит выпуск банкнот достоинством в 500 евро. В Европейском центральном банке пояснили, что делать с этими купюрами.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с конца января выпуска купюр номиналом 500 евро.

"С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны прекратят выпуск банкнот достоинством 500 евро", — отмечено на официальном сайте ЕЦБ.

Немецкому федеральному банку (Deutsche Bundesbank) и Нацбанку Австрии по логистическим причинам выпуск купюр разрешен до 26 апреля этого года.

"Существующие банкноты в 500 евро по-прежнему останутся законным платежным средством. Их можно использовать для оплаты и хранения средств", - сообщили в ЕЦБ.

Точно также банки, обменные кассы и другие коммерческие организации могут использовать существующие банкноты.

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"Как и остальные банкноты купюра достоинством в 500 евро сохранит свою стоимость. Ее можно обменять в любом центральном банке еврозоны", - подчеркнули в ЕЦБ.

Политическое решение о прекращении эмиссии 500-евровых банкнот главный европейский банк принял в мае 2016 года.

По данным ЕЦБ, доля этих банкнот в общем обороте еврокупюр составляет 2,4% и немногим более 20% от их совокупной стоимости — около 261 миллиарда евро. По состоянию на ноябрь 2018 года в обращении находился почти 521 миллион 500-евровых купюр.

Как это коснется Молдовы?

Ранее в Национальном банке Молдовы сообщали, что 500-евровая банкнота останется законным средством расчета и будет в обороте и после 2018 года. Купюры этого достоинства можно менять в валютных кассах на территории республики, в том числе в коммерческих банках, и они могут использоваться для осуществления платежей в странах еврозоны.

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Решение ЕЦБ принято, чтобы предотвратить незаконную деятельность, в которой используются банкноты номиналом 500 евро.

Местные экономисты считают, что для паники нет оснований, хотя и советуют гражданам Молдовы как можно скорее избавиться от купюр в 500 евро. По их прогнозам, даже если банки откажутся принимать эти банкноты, обменные пункты еще некоторое время будут вести с ними операции.