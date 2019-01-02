Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 3 января.
Что касается доллара, то после отступления "американец" замер. В четверг "иностранец" практически не изменится в цене и расположится на отметке в 17,1123 лея.
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В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые установятся на уровне 0,2456 в переводе на молдавское платежное средство и 4,199 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна несколько укрепится и будет стоить 0,6172 лея.