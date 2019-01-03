Что происходит с долларом и евро: курс валют в Молдове на ближайшие пять дней

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 4 января, и праздничные выходные.
Евро продолжит грустить - в пятницу "иностранец" уступит молдавскому "льву" еще 4 бана и установится на отметке в 19,523 лея.
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В минусе также окажется румынский лей, который закрепится на уровне 4,1836 в пересчете на нацвалюту. А российский рубль и украинская гривна несколько укрепятся и будут стоить 0,2494 в переводе на молдавское и 0,626 лея, соответственно.