Доллар и евро скачут: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: евро напирает, а доллар отдыхает.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 10 января. Четверг выдастся относительно спокойным – лей по-разному поведет себя по отношению к основным игрокам.

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Больше всего молдавский "лев" уступит евро. За сутки "иностранец" отыграет пять банов и будет торговаться по 19,6801 лея. С начала года "европеец" несколько укрепился.

Доллар продолжит тактику "малых шагов" и уступит нацвалюте Молдовы еще два бана. В четверг "американец" закрепится на отметке в 17,1811 лея. С начала года доллар незначительно уступил свои позиции.

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Что касается остальных валют, то в минусе окажутся украинская гривна и румынский лей, которые установятся на уровне 0,6106 в переводе на нацвалюту и 4,2088 в пересчете на молдавское платежное средство. Российский рубль несколько укрепится и будет стоить 0,2564 лея.