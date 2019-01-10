Выкрутасы доллара и евро: курс валют в Молдове на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 11 января и выходные. Все непостоянно на местном валютном рынке – скачки продолжаются. Больше всего молдавский "лев" просядет по отношению к евро. За сутки "иностранец" укрепится на семь банов и будет торговаться по 19,7563 лея.

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Доллар удивит – вместо тактики "малых шагов", когда он уступал 1-2 бана, за сутки "американец" подешевеет сразу на пять банов. Таким образом, "зеленый" расположится на уровне в 17,137 лея.

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Что касается остальных валют, то в минусе окажутся российский рубль и украинская гривна, которые установятся на уровне 0,2556 лея и 0,6062 в пересчете на молдавское платежное средство. Румынский лей несколько укрепится и будет стоить 4,224 в переводе на нацвалюту.