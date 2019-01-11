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Табло курса евро, архивное фото.

Вот это поворот: курс валют в Молдове на ближайшие дни

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие дни: начало недели окажется относительно спокойным на валютном рынке.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 14 января. Начало следующей недели будет ровным – на валютном рынке страны обойдется без каких-либо сюрпризов. Евро уступит молдавскому лею два бана и будет торговаться по 19,7368 лея.

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На столько же подешевеет и доллар. В понедельник "американец" опустится до 17,1171 лея.

Что касается остальных валют, то в минусе также окажутся румынский лей, который установится на уровне в 4,2194 в пересчете на молдавское платежное средство. Российский рубль не изменится в цене - 4,224 в переводе на нацвалюту. Отличится только украинская гривна, которая несколько укрепится, - до 0,6092 лея.

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В выходные евро продается по 19,7563 лея, доллар – по 17,137 лея, российский рубль – 0,2556 лея, украинская гривна – 0,6062 лея, а румынский лей - 4,224 в переводе на нацвалюту.

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Теги:
курс валют, лей, доллар, евро
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