Нацбанк Молдовы приостановил действие прав ряда акционеров в двух банках

В Национальном банке пояснили, почему было принято решение приостановить действие прав некоторых акционеров Banca de Finanţe şi Comerţ и Energbank.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) приостановил действие прав ряда акционеров двух молдавских банков - Banca de Finanţe şi Comerţ и Energbank.

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На такие меры регулятор пошел после того, как было констатировано, что группа акционеров Banca de Finanţe şi Comerţ действовала согласованно. В частности, они приобрели и владели существенной долей в уставном капитале банка в размере 36,15%. Загвоздка заключается в том, что это произошло без предварительного письменного разрешения Нацбанка. Таким образом, были нарушены положения Закона о деятельности банков.

Решением исполкома Нацбанка от 11 января приостановлено осуществление некоторых прав данных акционеров, а именно: права голоса, созыва и проведения общего собрания акционеров, внесения вопросов в повестку дня, предложения кандидатов на должность члена совета общества, исполнительного органа и права на получение дивидендов. В результате принятого Нацбанком решения, указанные акционеры должны по закону отчуждать принадлежащие акции в уставном капитале банка.

Согласованная деятельность, без предварительного письменного разрешения НБМ, была установлена и в Energbank. Исполком Нацбанка утвердил на том же заседании и решение о приостановлении исполнения некоторых прав в отношении 52,77% акций.

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Указанные акционеры должны согласно закону отчуждать принадлежащие акции в уставном капитале Energbank. Также, учитывая размер пакета акций, более 50%, в соответствии с Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции, НБМ принял решение о применении к данному финучреждению мер по раннему вмешательству. Так, в Energbank назначили временных руководителей. Они будут работать как в исполнительном органе, так и в совете банка, совместно с группой существующих руководителей.

Такая мера, как пояснили в Нацбанке, "принята для обеспечения здорового и предусмотрительного руководства деятельностью банка во время устранения выявленных недостатков".

"Banca de Finanţe şi Comerţ и Energbank продолжат свою деятельность в нормальном режиме и будут предоставлять все услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями. Оба банка хорошо капитализированы, платежеспособны и стабильны", - отметили в НБМ.

В общем объеме активов банковского сектора Молдовы, на долю Banca de Finanţe şi Comerţ приходится 3,7%, а Energbank – 3,2 %. Решения Нацбанка относятся исключительно к структуре акционеров и вписываются в план реформ НБМ, который включает меры по прозрачности и укреплению банковского сектора.

Ранее аналогичные меры по приостановлению прав некоторых акционеров были предприняты и в других лицензированных банках Молдовы, таких как Moldova-Agroindbank и Moldindconbank.