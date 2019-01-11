21:57 11 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Национальный банк Молдовы.

Нацбанк Молдовы приостановил действие прав ряда акционеров в двух банках

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
Получить короткую ссылку
72 0 0

В Национальном банке пояснили, почему было принято решение приостановить действие прав некоторых акционеров Banca de Finanţe şi Comerţ и Energbank.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) приостановил действие прав ряда акционеров двух молдавских банков - Banca de Finanţe şi Comerţ и Energbank.

Вадим Иосуб
© Sputnik / Miroslav Rotari
Иосуб: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

На такие меры регулятор пошел после того, как было констатировано, что группа акционеров Banca de Finanţe şi Comerţ действовала согласованно. В частности, они приобрели и владели существенной долей в уставном капитале банка в размере 36,15%. Загвоздка заключается в том, что это произошло без предварительного письменного разрешения Нацбанка. Таким образом, были нарушены положения Закона о деятельности банков.

Решением исполкома Нацбанка от 11 января приостановлено осуществление некоторых прав данных акционеров, а именно: права голоса, созыва и проведения общего собрания акционеров, внесения вопросов в повестку дня, предложения кандидатов на должность члена совета общества, исполнительного органа и права на получение дивидендов. В результате принятого Нацбанком решения, указанные акционеры должны по закону отчуждать принадлежащие акции в уставном капитале банка.

Согласованная деятельность, без предварительного письменного разрешения НБМ, была установлена и в Energbank. Исполком Нацбанка утвердил на том же заседании и решение о приостановлении исполнения некоторых прав в отношении 52,77% акций.

Банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как распознать фальшивые леи - Штефан аж краснеет

Указанные акционеры должны согласно закону отчуждать принадлежащие акции в уставном капитале Energbank. Также, учитывая размер пакета акций, более 50%, в соответствии с Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции, НБМ принял решение о применении к данному финучреждению мер по раннему вмешательству. Так, в Energbank назначили временных руководителей. Они будут работать как в исполнительном органе, так и в совете банка, совместно с группой существующих руководителей.

Такая мера, как пояснили в Нацбанке, "принята для обеспечения здорового и предусмотрительного руководства деятельностью банка во время устранения выявленных недостатков".

"Banca de Finanţe şi Comerţ и Energbank продолжат свою деятельность в нормальном режиме и будут предоставлять все услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями. Оба банка хорошо капитализированы, платежеспособны и стабильны", - отметили в НБМ.

В общем объеме активов банковского сектора Молдовы, на долю Banca de Finanţe şi Comerţ приходится 3,7%, а Energbank – 3,2 %. Решения Нацбанка относятся исключительно к структуре акционеров и вписываются в план реформ НБМ, который включает меры по прозрачности и укреплению банковского сектора.

Ранее аналогичные меры по приостановлению прав некоторых акционеров были предприняты и в других лицензированных банках Молдовы, таких как Moldova-Agroindbank и Moldindconbank.

По теме

В Национальном банке Молдовы выросли валютные резервы
Стоп банкнотам в 500 евро: почему ЕС отказывается от выпуска этих купюр
Теги:
приостановление, права, акционеры, Нацбанк
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Зима
"Армагеддон" в Кишиневе: как в столице разбушевалась снежная стихия
С добрым утром
Какие чудеса совершает этот попугай, удивит всех - улетное видео
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться