Обратный отсчет: подскочат ли цены и тарифы в Молдове после выборов

Риски есть, но паниковать не стоит: в Минфине составили план, как не допустить дестабилизации цен в 2019 году, а Нацбанк следит за инфляцией.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Наступивший 2019 год выдастся довольно сложным. Впереди парламентские выборы, референдум, да еще и местные выборы. Некоторые аналитики склонны полагать, что страну ждут сюрпризы сразу после проведения парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля. Экономисты предрекают изменение курса валют, цен и тарифов. Sputnik выяснил, ждать ли таких "подарков" в 2019 году.

Расклад от Минфина

Политический фактор может повлиять на курс, цены, тарифы и на другое, заявил в комментарии Sputnik министр финансов Молдовы Ион Кику.

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"Мы, конечно, не хотим, чтобы политический процесс, во-первых, выборы в парламент затягивались, или не дай Бог, чтобы состоялось повторное голосование", - сказал чиновник.

По его словам, крайне нежелательно, чтобы в апреле не смогли сформировать парламент и правительство. Это, как отметил собеседник, действительно может повлиять на многие процессы.

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"У нас есть различные режимы управления государственными финансами в зависимости от политических изменений. И не допустим дестабилизации по всем перечисленным направлениям", - добавил Кику.

Министр пояснил, что возможное изменение цен и инфляции – это не только результат каких-то политических или каких-либо других решений.

"У Молдовы открытая экономика. Мы взаимосвязаны с регионами, с миром. К примеру, если цены на нефть достигнут 80 или 100 долларов за баррель, в Молдове бензин не может стоить на уровне того года, когда нефть продавалась по 60 долларов за баррель", - сказал он.

Эти события не обязательно сбудутся, считает чиновник, но надо понимать, что импортная составляющая цен имеет большое значение.

Впрочем, как отметил собеседник, у Минфина есть свой взгляд на то, как обеспечить стабильность в 2019 году вне зависимости от изменений, связанных с перечисленными им факторами.

Что думают об изменении цен в Нацбанке?

Глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу отвечая на вопрос, на что, как предполагают в структуре, могут вырасти цены в 2019 году, отметил, что регулятор не влияет на формирование цен на товары и услуги.

"Чтобы обеспечить и поддержать стабильность цен, Нацбанк Молдовы, как и другие Центробанки с режимом сохранения инфляции, устанавливает целевой показатель инфляции, который измеряется индексом потребительских цен", - заявил чиновник.

По его словам, существует четыре компонента ИПЦ.

"Первый – базовая инфляция, динамика которой зависит от условий, созданных благодаря решениям по денежной политике. То есть это то, на что мы можем влиять", - пояснил глава Нацбанка.

На изменения остальных трех компонентов ИПЦ, как отметил чиновник, меры по денежной политике не могут сказаться напрямую.

"Эти цены регламентируются центральными и местными органами власти. Цены зависят от стоимости сырья на международных рынках, а также от других различных феноменов", - сказал он.

Согласно последнему прогнозу, в 2019 году среднегодовая инфляция впишется в целевой показатель и составит 5,4%.