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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский

В Москве откроется представительство Приднестровья

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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О том, какие вопросы в первую очередь предстоит решать на новой дипломатической площадке, рассказал лидер Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Официальное открытие представительства Приднестровья в Российской Федерации запланировано на конец января.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский надеется, что благодаря появлению представительства возможно будет решить многие вопросы, в том числе транзита через Украину товаров, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Благодаря совместной работе с российскими коллегами этот вопрос должен быть урегулирован, и транзит в Россию приднестровских товаров возобновлен", – подчеркнул он.

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CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
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Красносельский назвал открытие в Москве приднестровского представительства важным шагом в укреплении и развитии связей между Приднестровьем и Российской Федерацией.

"На данный момент ведется подготовительная работа. Определены формат, цели и задачи деятельности нового дипломатического ведомства", - сообщили в пресс-службе лидера Приднестровья.

Уточняется, что представительство может стать эффективной площадкой для обсуждения и решения различных проблем.

Теги:
Вадим Красносельский, Москва, представительство, Приднестровье
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