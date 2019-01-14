В Москве откроется представительство Приднестровья

О том, какие вопросы в первую очередь предстоит решать на новой дипломатической площадке, рассказал лидер Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Официальное открытие представительства Приднестровья в Российской Федерации запланировано на конец января.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский надеется, что благодаря появлению представительства возможно будет решить многие вопросы, в том числе транзита через Украину товаров, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Благодаря совместной работе с российскими коллегами этот вопрос должен быть урегулирован, и транзит в Россию приднестровских товаров возобновлен", – подчеркнул он.

Красносельский назвал открытие в Москве приднестровского представительства важным шагом в укреплении и развитии связей между Приднестровьем и Российской Федерацией.

"На данный момент ведется подготовительная работа. Определены формат, цели и задачи деятельности нового дипломатического ведомства", - сообщили в пресс-службе лидера Приднестровья.

Уточняется, что представительство может стать эффективной площадкой для обсуждения и решения различных проблем.