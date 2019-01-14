Евро эпатирует, доллар стесняется: курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: сюрпризы на валютном рынке продолжаются.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 15 января. Второй день рабочей недели преподнесет сюрпризы. Отличится евро, который за стуки проиграет сразу девять банов и будет торговаться по 19,7368 лея.

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Что касается доллара, то он решил затаиться. Во вторник он отвоюет у нацвалюты один бан и закрепится на уровне 17,1278 лея.

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Что касается остальных валют, то в незначительном минусе также окажутся российский рубль и румынский лей, в то время как украинская гривна несколько укрепится.