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Строительство газопровода Унгены-Кишинев началось: что хотят в Минэкономики

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
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Каковы ожидания властей от строительства газопровода Унгены-Кишинев, и когда его сдадут в эксплуатацию, выяснял Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik, Елена Комолова. Румынская компания Transgaz начала работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев, сообщили в пресс-службе Минэкономики и инфраструктуры Молдовы.

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Руководство Vestmoldtransgaz, как отметили в Минэкономики, в начале недели подписало договор на работы по строительству административного комплекса "Гидигич".

"Это ознаменовало начало строительства газопровода и внедрение новых мер по работе, эксплуатации и содержанию ветки Яссы-Унгены-Кишинев", - пояснили в министерстве.

Глава Минэкономики Кирилл Габурич считает, что строительство трубопровода приведет к стабильному развитию молдавской экономики.

Газопровод Яссы-Унгены
© Photo: Ministerul Economiei și Infrastructurii
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"Благодаря этому проекту у нас появится альтернативный источник газа, что только укрепит энергетическую безопасность страны",- сказал он.

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По мнению Габурича, продление ветки до Кишинева приведет к уменьшению цены на газ для населения Молдовы. Он также попросил Vestmoldtransgaz "учитывать оговоренные в контракте сроки окончания работ".

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Vestmoldtransgaz - технический оператор государственной газовой сети Республики Молдова. Компания обеспечивает выполнение национальной стратегии по транспортировке и распределению природного газа в условиях соблюдения эффективности, транспарентности, надежности и конкурентоспособности, согласно правовым нормам страны и Евросоюза, а также с соблюдением стандартов качества, охраны окружающей среды и стабильного развития.

Газокомпрессорная станция на Украине
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Для участков, на которые не поступило ни одного соответствующего запросам предложения от подрядчиков, Vestmoldtransgaz объявил 5 открытых тендеров. Заявки по данным тендерам должны быть поданы до 21 января 2019 года.

Что нужно знать о газопроводе

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год. Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены.

Данная газовая магистраль соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной 2018 года приватизировала румынская компания Transgaz.

Газпром, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались неликвидными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой требуется более 100 миллионов евро.

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В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории. Ветку должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году. Затем стройка, как заявляли ранее в Минэкономики, должна была стартовать в начале июня 2018 года.

Ближе к указанному сроку министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявил, что стройка начнется в конце этого лета.

Но и в эти сроки вписаться не удалось… Теперь, по заверениям молдавских властей, газопровод Унгены-Кишинев планируется сдать в 2019-м...

А нужен ли Молдове этот газопровод

Эксперты по-разному относятся к этому проекту. Одни подчеркивают, что альтернативный источник будет на руку Молдове, другие отмечают утопичность этой инициативы.

Олег Рейдман
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Некоторые экономисты отмечают, что хоть соседи из-за Прута разведали значительные запасы газа, но не запустили их в эксплуатацию. Регион Яссы дефицитный по газу сам по себе. Специалисты говорят, что процентов на 15-20. В газотранспортной системе Румынии давление ниже, чем в газотранспортной системе Молдовы…

По законам физики вода и газ текут только туда, где давление меньше, а никак не обратно. Но чтобы этот газопровод заработал, нужны две компрессорные подстанции, каждая из которых стоит дороже, чем вся эта магистраль.

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Теги:
Молдова, газопровод Яссы-Унгены, газопровод Унгены-Яссы, газопровод
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