Евро штормит, доллар стесняется: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 17 января. В четверг на валютном рынке страны практически без изменений – молдавский "лев" продолжит "скалить зубы" по отношению к одним игрокам и незначительно уступит другим собратьям. Так, евро просядет на шесть банов и будет торговаться по 19,5373 лея.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Обратный отсчет: подскочат ли цены и тарифы в Молдове после выборов

Доллар продолжает ползучую агрессию. В четверг "американец" отвоюет у нацвалюты еще два бана и установится на уровне 17,1674 лея.

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Что касается остальных валют, то несколько отыграются российский рубль и украинская гривна, которые закрепятся на отметке в 0,2571 лея и 0,6135 лея, соответственно. В незначительном минусе будет румынский лей, который будет стоить 4,1699 лея.