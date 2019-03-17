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Деньги

Зарплаты в конвертах: сколько граждан Молдовы "работает по-серому"

CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
Экономика
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Каковы масштабы теневой экономики, и можно ли с ней бороться - выяснял Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. По данным Нацбюро статистики, в Молдове более миллиона жителей считаются экономически активными. 

Деньги в кошельке. Молдавские леи
© Sputnik / Rodion Proca
Средняя зарплата по экономике в Молдове превысит 400 долларов

Иными словами - это работающие граждане и безработные, но не дети, не студенты и не пенсионеры. Если оперировать точными цифрами: в последнем квартале 2018 года экономически активное население Молдовы составило 1197,8 тыс. человек, из которых доля мужчин (50,7%) была несколько выше, чем доля женщин (49,3%).

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Ведомство опубликовало любопытную информацию - сколько граждан получают "зарплаты в конвертах". Оказывается, незадекларированная трудовая деятельность среди работников составила 5,7%, чаще всего по-серому работают мужчины (7,6%), нежели женщины (4,0%). По областям деятельности, на основе устных договоренностей чаще всего работают в сельском хозяйстве (53,4%), торговле (11,4%) и строительстве (7,9%). 

"Чтобы бороться с теневой экономикой, должен быть жёсткий контроль, дисциплина как со стороны государственных структур, профсоюзов, так и стороны всех финансовых органов. Так как имеет место невыплата в бюджет соответствующих сумм, которые должны быть перечислены работодателем", - отметил доктор экономики Виктор Мороз.

Кстати, большинство молдаван работают в сельскохозяйственном секторе - 383,4 тыс. человек или 32,9% от общего числа занятых, из которых 46% составляют лица, занятые производством сельскохозяйственной продукции исключительно для собственного потребления. 

Дмитрий Калак
© Sputnik / Osmatesco
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Несельскохозяйственными видами деятельности занято 780,3 тыс. человек, в промышленности трудятся 12,7%, в строительстве - 4,6%.

"Сам работник должен быть заинтересован в том, чтобы получать достойные пенсии. А у нас ведь как? У нас молодые люди даже не думают об этом, они, размышляя о своем будущем, просто не планируют оставаться в Молдове. И это очень плохо, потому что люди о пенсии начинают вспоминать, когда приближается 50-летие, тогда-то все начинают метаться, спешно искать работу. А после пятидесяти обычно и берут плохо на работу", - заключил эксперт. 

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Теги:
Молдова, зарплаты, экономика
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