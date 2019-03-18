Лей падает, а евро и доллар "ухмыляются": курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 19 марта. На валютном рынке продолжаются тенденции, начатые еще на прошлой неделе, - большинство игроков будут напирать на молдавского "льва". Больше остальных укрепится евро, который за сутки подорожает сразу на девять банов и расположится на отметке в 19,5491 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Иосуб: в 2019 году у молдавского лея будет свой особый путь

Доллар не откажется от ранее начатой тактики "малых шагов". Во вторник "зеленый" отожмет два бана и разместится на отметке в 17,214 лея.

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В незначительном, но все-таки плюсе, окажутся и российский рубль, который закрепится на отметке в 0,2679 лея, и румынский лей – 4,1133 в переводе на нацвалюту. В минусе будет только украинская гривна. Ее можно будет купить по 0,6345 лея.

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