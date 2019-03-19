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Во все тяжкие: госдолг Молдовы растет, а власти успокаивают

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Ситуация с государственным долгом Молдовы, прогнозы до конца года и топ-10 основных кредиторов страны: опубликован отчет о том, чем живет республика.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Общий государственный долг Молдовы продолжает увеличиваться. Впрочем, рост этот не такой резвый. Такие данные приводятся в отчете министерства экономики и инфраструктуры республики.

валюта
© Sputnik / Алексей Даничев
Долговая яма ближе, или госдолг Молдовы продолжает расти

"Общая сумма государственного долга, администрируемого правительством, на 31 января 2019 года составила примерно 52,2 миллиарда леев, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — отмечено в отчете, опубликованном на сайте Минэкономики.

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При этом внутренняя государственная задолженность увеличилась на 2,6%, а внешняя, напротив, сократилась на 2,7%. Доля внутреннего госдолга составляет 44,4%, а внешнего – 55,6%.

"При этом уровень задолженности страны находится в пределах параметров риска, предусмотренных в среднесрочной программе управления госдолгом (2019–2021 годы)", - сказано в документе.

Подчеркивается, что степень зависимости национальной экономики от внешних факторов остается высокой.

Прогноз до конца года

Из текста главного финансового документа на текущий год следует, что задолженность республики продолжит расти.

Так, в госбюджете Молдовы прописано, что "по состоянию на 31 декабря 2019-го внутренний государственный долг не превысит 25 миллиардов 799,6 миллиона леев, а внешний – 37 миллиардов 211,9 миллиона (эквивалент 2 миллиарда 119,1 миллиона долларов)".

Американский доллар
© Fotolia / Givaga
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Экономические эксперты отмечают, что Молдова не достигла критической точки с точки зрения задолженности. В принципе считается нормой, когда государство может обслуживать свой долг где-то на уровне 60% от ВВП. При этом специалисты отмечают, с практикой "кредит на кредит" молдавским властям злоупотреблять не стоит, а искать новые возможности для развития и поддержания экономики страны.

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Топ кредиторов Молдовы

По предварительным данным Нацбанка, за третий квартал 2018 года наибольшая сумма задолженности Молдовы перед международными организациями приходится на Международную ассоциацию развития (IDA) и МВФ. На долю этих структур приходится порядка 900 миллионов долларов. Чуть больше 200 миллионов страна задолжала Европейскому инвестиционному банку, Международному банку реконструкции и развития (IBRD) — около 70 миллионов, а Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD) — примерно 67 миллионов.

Республика накопила долги и перед двусторонними кредиторами. В топ-5 самых крупных кредиторов республики вошли Румыния, Япония, Россия, США и Австрия.

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