Что готовят евро и доллар: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: на рубеже недели основные игроки не будут бросаться с места в карьер.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 20 марта. На валютном рынке страны установится затишье – большая часть игроков практически не сдвинется с места.

© Sputnik / Антон Денисов Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

Евро за сутки отнимет у молдавского "льва" один бан и установится на отметке в 19,5576 лея.

Доллар поведет себя также – плюс один бан. В среду "американец" будет торговаться по 17,2246 лея.

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Остальные игроки перейдут в незначительный, но все-таки минус. Российский рубль закрепится на отметке в 0,2678 лея, румынский лей – 4,1103 в переводе на нацвалюту, а украинская гривна – 0,6337 в пересчете на молдавское платежное средство.

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