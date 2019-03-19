Почему ипотека становится все более популярной в Молдове

У банков в Молдове скопилось слишком много наличности, вот почему они дали зеленый свет ипотечным кредитам, отмечает эксперт Вячеслав Ионицэ.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что нынешний год будет в целом благоприятен для приобретения жилья в ипотеку. В последнее время все больше жителей республики, которые желают обзавестись квартирой, однако не располагают всей суммой средств для этого, обращаются к такому инструменту, как ипотека.

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Первоначальный страх и недоверие банкам постепенно отходят на задний план, и многие граждане Молдовы готовы рискнуть ради возможности жить на собственных "квадратных метрах". Кроме того, и банки готовы идти навстречу гражданам, предлагая более выгодные условия кредитования.

Как рассказал в интервью sputnik.md Ионицэ, больше ипотечных кредитов банки стали выдавать после финансово-банковского кризиса в 2014 году.

"В целом, в последние годы банки резервировали стабильную сумму денег для кредитования строительства: 3-3,5 миллиарда леев в год. Более половины этих денег банки выделяли строительным компаниям. Строительные компании, которые в 2012-2014 годах занимали у банков кредиты на сумму около 1,5 миллиарда леев, когда наступил кризис, по разным причинам столкнулись с большой проблемой. Примерно 30% всех кредитов оказались невыплаченными строительными компаниями, банки не могли вернуть свои деньги. Наряду с этим, в период 2015-2017 годов объем кредитов, предоставленных строительным компаниям, сократился вдвое - с 1,5 миллиарда леев до 600 миллионов леев. В 2018 году был отмечен незначительный рост кредитования строительной отрасли – до 700 миллионов леев", - отметил эксперт.

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Вячеслав Ионицэ говорит, что у банков в Республике Молдова скопилось слишком много наличности, вот почему банки дали зеленый свет ипотечным кредитам.

"В Молдове банки не знают, что делать с деньгами. В настоящее время избыток ликвидности в банковской системе составляет 28 миллиардов леев! Кредитный рынок падал с 2014 года по февраль 2018 года с 47 миллиардов леев в конце 2014 года, до 32 миллиардов леев в феврале 2018 года ", - рассказал Ионицэ.

По словам эксперта, банки нашли выход, начав активнее выдавать кредиты населению, в том числе, ипотечные кредиты.

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"Фактически, портфель кредитов населению в последние годы неуклонно рос: с 1,5 миллиарда леев в 2013 году до 2,6 миллиарда леев в 2017 году. И в 2018 году, после того, как правительство запустило программу Prima casa, взлет ипотеки для населения составил с 2,6 до 3,9 миллиарда леев. В 2018 году из 20 тысяч приобретенных квартир 8 тысяч были приобретены через ипотеку, в том числе по программе Prima casa (около тысячи квартир). Люди осознанно пошли на ипотечный риск", - говорит эксперт.

Вячеслав Ионицэ утверждает, что три фактора стимулировали рост ипотечных кредитов. Прежде всего, строительным фирмам нужно продать то, что было построено ими за годы, и, хотя спрос увеличился, строительные фирмы не повысили свои цены, потому что им нужны деньги, чтобы выйти из кризиса. Во-вторых, ипотечное кредитование предоставляется банками в леях, что выгодно. И в-третьих, банки не знают, что делать с деньгами, потому что у них скопились 28 миллиардов леев, которым они не могут найти применение и которые лежат мертвым грузом.

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"Чтобы понять, о чем идет речь, приведу такой пример: Национальному банку пришлось взять эти деньги и заблокировать их на своих счетах, и Национальный банк выплатил проценты коммерческим банкам в прошлом году на сумму 600 миллионов леев", - пояснил Ионицэ.

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Соответственно, здесь удачно сложились три важных фактора: люди, хотят купить свой дом и располагают определенной суммой денег, пока недостаточной, но остальные деньги появятся у них в будущем. Их также воодушевляет тот факт, что квартиры стоят дешево. Банки при этом располагают деньгами, которые не на что тратить, а строительные компании сейчас предлагают квартиры по минимальной исторической цене, что и привело к взрыву ипотечных кредитов. Подобное, как заявил эксперт, уже имело место в 2007-2008 годах.

"Можно сказать, что после 10 лет стагнации в финансировании строительной отрасли все более-менее нормализовалось. Например, кредитный портфель на строительство составил в 2008 году 3,5 миллиарда леев, а в 2017 году - 3,2 миллиарда. На самом деле, за 10 лет кредитование строительной отрасли составляло около 3 миллиардов леев, и только в 2018 году был зарегистрирован скачок - до 4,7 миллиарда леев. Таким образом, банки нашли выход из ситуации – кредитование населения. Граждане являются самыми аккуратными плательщиками. Если невозвращенные кредиты в экономике достигают 20-30%, то население не возвращает всего 2-3%. Кроме того, банк защищен в случае невыплаты должником суммы займа, поскольку банк очень легко вступает во владение собственностью, если кредит не был выплачен, так что банк ничем не рискует", - резюмировал Ионицэ.

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