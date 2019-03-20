Молдова отправляется в Дубай: как готовятся к международной выставке Expo-2020

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Молдова приступает к подготовке к важнейшему экономическому событию следующего года – международной выставке Expo Dubai 2020. Уже известна концепция, разработанная для молдавского павильона. Он будет разделен на четыре ключевые зоны: Discover, Taste, Craft, Invest (в переводе с английского - Открывай, Пробуй, Создавай и Инвестируй).

Как сообщают в министерстве экономики и инфраструктуры, при помощи современных технологий посетителям молдавского стенда продемонстрируют историю легендарных молдавских вин, также можно будет узнать о национальных, культурных и исторических ценностях нашей страны.

"Необходимо сделать так, чтобы нас видели как государство с инвестиционным, туристическим и культурным потенциалом", - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич во время встречи с представителями международного выставочного центра "Moldexpo".

Данный центр назначен ответственным за презентацию Молдовы на международной выставке в Дубае. По мнению властей республики, экспозиция предоставит возможность найти новых деловых партнеров и инвесторов. Предполагается, что ее посетят 25 миллионов человек со всего мира. Ранее Молдова уже принимала участие в столь масштабных экономических мероприятиях. В 2005 году стенд Молдовы был установлен на выставке в немецком городе Ганновер, в 2010-м в китайском Шанхае, в 2015-м Молдова была представлена на всемирной выставке в Италии, в городе Милане.

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