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Денежные купюры: доллары США, евро, рубли

Евро и доллар удивят: курс валют в Молдове на четверг

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей продолжит дешеветь.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 21 марта. На валютном рынке неспокойно – молдавский "лев" продолжит сдавать позиции. Евро за сутки укрепится на четыре бана и установится на уровне 19,5908 лея.

Вадим Иосуб
© Sputnik / Miroslav Rotari
Иосуб: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

Доллар отнимет у нацвалюты три бана и расположится на отметке 17,2507 лея.

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Позитивного тренда будут придерживаться и остальные игроки. Так, российский рубль можно будет купить за 0,2683 лея, румынский лей – за 4,1148 в переводе на нацвалюту, а украинскую гривну - за 0,635 лея.

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