Евро и доллар поразят: курс валют в Молдове на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 22 марта, и на выходные. На валютном рынке без заметных скачков. Евро за сутки укрепится на шесть банов и установится на отметке в 19,6502 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Иосуб: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

Что касается доллара, то он несколько просядет. В среду "американец" будет торговаться по 17,2491 лея.

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В незначительном минусе будет и украинская гривна, которую можно приобрести за 0,6338 лея. На легком позитиве окажутся российский рубль и румынский лей, которые будут стоить 0,2705 в пересчете на нацвалют и 4,1319 в переводе молдавское платежное средство, соответственно.

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