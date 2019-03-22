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Знак евро на табло курса обмена валют

Шокирующее поведение евро: курс валют в Молдове после выходных

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие несколько дней: стало известно, какими основные игроки выйдут после выходных.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 25 марта. После выходных на валютном рынке ожидаются сюрпризы – некоторые игроки в прямом смысле удивят. Отличится евро, который резко сдаст позиции молдавскому "льву", - уступит сразу 15 банов и установится на отметке в 19,5034 лея.

Вадим Иосуб
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Доллар вернет утраченные накануне позиции и отыграет два бана – в понедельник "американец" разместиться на уровне в 17,2634 лея.

Что касается остальных валют, то в незначительном плюсе окажется также украинская гривна, которая подорожает до 0,6419 лея. Российский рубль немного просядет - до 0,2683 лея, как и румынский лей – до 4,1053 в переводе на нацвалюту.

Курс валют - 2019: как поведут себя доллар и евро, в чем хранить деньги>>>

В выходные евро продается по 19,6502 лея, доллар – по 17,2491 лея, российский рубль – по 0,2705 лея, украинская гривна – по 0,6338 лея, а румынский лей - по 4,1319 в пересчете на молдавское платежное средство.

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