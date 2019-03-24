Случайность или совпадение: Молдову посетит миссия МВФ

Произойдет это аккурат в разгар переговоров по созданию коалиций в молдавском парламенте.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе Рубеном Атояном посетит Молдову с 25 по 29 марта, говорится в сообщении организации, которое было распространено для прессы от имени Владимира Тулина, постоянного представителя МВФ в республике.

"Задача миссии – ознакомиться с текущим состоянием экономики и обсудить политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов. Такие визиты, проводимые вне рамок официального цикла обзоров программ, являются стандартной практикой взаимодействия со странами, внедряющими программы при поддержке МВФ", - говорится в сообщении.

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Тем временем эксперты обратили внимание, что внеплановый визит состоится как раз в разгар переговоров по созданию коалиций в парламенте Молдовы.

Наша страна в феврале пережила парламентские выборы, но самое интересное только впереди. Народные избранники на первом заседании законодательного органа так и не смогли прийти к общему знаменателю – публичные переговоры по созданию коалиции так и не были начаты (дело ограничилось лишь приглашениями одних партий, направленных в адрес других).

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К тому же, лишь три политические силы из четырех, которые прошли в законодательный орган, смогли сформировать фракции. Спикер выбран не был, постоянное бюро тоже, иными словами - работа парламента фактически стоит на месте.

Связан ли визит миссии МВФ с политической ситуацией в наше стране, не ясно: открыто об этом не говорит никто. Однако всю следующую рабочую неделю эксперты пробудут в Молдове.

А найдут ли политики, прошедшие в парламент, общий язык за предстоящую пятидневку – это, как говорится, поживем увидим.

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