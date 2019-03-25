Евро и доллар затаились: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 26 марта. На валютном рынке страны установится практически безветренная погода - основные игроки не собираются предпринимать решительных действий. Евро за сутки лишь немного отыграет свои позиции - он подорожает на три бана - до отметки в 19,5319 лея.

Доллар продолжает гнуть свою линию, придерживаясь тактики "малых шагов". Во вторник "американец" отыграет один бан и расположится на уровне в 17,2703 лея.

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В незначительном, но все-таки плюсе, окажет и румынский лей, который закрепится на отметке в 4,1084 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль и украинская гривна подешевеют до 0,2682 лея и 0,6415 лея, соответственно.

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