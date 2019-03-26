Доллар и евро готовят сюрприз: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 27 марта. На валютном рынке страны продолжится безветренная погода – большая часть игроков практически не сдвинется с места. Евро за сутки отыграет три бана и притормозит на отметке в 19,5687 лея.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Молдавский лей: какие у него перспективы в 2019 году

"Американец" поведет себя синхронно с "европейцем". Доллар также укрепится на три бана и будет торговаться по 17,3021 лея.

Эксперт: в 2019 году у молдавского лея будет свой особый путь>>>

В небольшом, но все-таки плюсе будут также и российский рубль, который закрепится на уровне в 0,2696 лея, а также румынский лей – 4,1142 в переводе на нацвалюту. А украинская гривна немного подешевеет и опустится до 0,6406 лея.

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