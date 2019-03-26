Подсчитано, сколько денег не прислали домой молдавские трудовые мигранты

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. За первые два месяца 2019 года граждане Молдовы переслали домой примерно 175 миллионов долларов, а это не дотягивает до показателей 2018-го примерно на семь процентов.
Чем знаменита Молдова, или кто удерживает экономику страны на плаву>>>
В феврале текущего года находящиеся за рубежом соотечественники отправили домой порядка 89 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом предыдущего года колебания обменного курса валют по отношению к доллару способствовали общему уменьшению объему денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц на 5,1 процентного пункта.
Фактически, исключая влияние обменного курса, произошло снижение объема переводов на 0,1%.
Чаще всего в Молдову пересылают средства в евро. Следом расположился доллар, а замыкает тройку лидеров российский рубль.
Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.
Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям