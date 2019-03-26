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Подсчитано, сколько денег не прислали домой молдавские трудовые мигранты

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Экономика
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Миллионы от молдавских мигрантов, или как граждане республики удерживают экономику страны на плаву.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. За первые два месяца 2019 года граждане Молдовы переслали домой примерно 175 миллионов долларов, а это не дотягивает до показателей 2018-го примерно на семь процентов.

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В феврале текущего года находящиеся за рубежом соотечественники отправили домой порядка 89 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом предыдущего года колебания обменного курса валют по отношению к доллару способствовали общему уменьшению объему денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц на 5,1 процентного пункта.

Фактически, исключая влияние обменного курса, произошло снижение объема переводов на 0,1%.

Чаще всего в Молдову пересылают средства в евро. Следом расположился доллар, а замыкает тройку лидеров российский рубль.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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