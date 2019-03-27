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Телефон в стиле ретро

В Молдове все меньше людей пользуются стационарными телефонами

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Экономика
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Доходы от этого вида услуг упали на 20 процентов.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Объемы переговоров в сети фиксированной телефонной связи продолжают падать. В 2018 году этот показатель снизился почти на 16 процентов, сообщает Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Соответственно уменьшились и доходы у операторов фиксированной связи, падение составило около 20 процентов.

Дети и старый телефон.
© Facebook / Gregory TopCars
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Звонков за рубеж посредством фиксированной телефонии стало меньше на 31,2 процента. По Молдове падение составило 15,8 процента по звонкам между фиксированными номерами и 11,8 процента — по звонкам на мобильные телефоны.

Число пользователей в этом сегменте по итогам 2018 года сократилось в общей сложности более чем на 35 тысяч человек, однако фиксированной телефонной связью все еще пользуются свыше 1 миллиона абонентов.

Количество абонентов национального оператора связи Moldtelecom упало на 2,7 процента и составило 990,5 тысяч.

На конец 2018 года доля рынка Moldtelecom по объему продаж составила 95,5 процента.

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