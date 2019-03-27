Евро и доллар отступят: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 28 марта. Хотя особых изменений на валютном рынке и не предвидится, молдавский "лев" будет в легком кураже и попытается отыграть позиции у основных игроков.

© Sputnik / Miroslav Rotari Иосуб: в 2019 году у молдавского лея будет свой особый путь

Так, евро за сутки уступит нацвалюте шесть банов и установится на отметке в 19,5006 лея.

Доллар традиционно придерживается тактики малых шагов. В четверг "американец" подешевеет на один бан и будет торговаться по 17,29 лея.

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В небольшом, но все-таки минусе окажутся также и российский рубль, который закрепится на уровне в 0,2668 лея, украинская гривна – 0,6397 лея, а также румынский лей – 4,0942 в переводе на нацвалюту.

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