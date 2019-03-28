Доллар и евро удивят: курс валют в Молдове на ближайшие дни

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие несколько дней: практически все основные игроки сдадут позиции по отношению к лею.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 29 марта, и на выходные. Большая часть игроков уступит молдавскому "льву".

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Евро за сутки подешевеет на семь банов и установится на отметке 19,4318 лея.

Что касается доллара, то он будет в незначительном, но все-таки плюсе. В пятницу он отыграет два бана и разместится на уровне 17,3104 лея.

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Российский рубль подешевеет до 0,2656 лея, украинская гривна - до 0,6349 лея, а румынский лей - до 4,0831 в переводе на нацвалюту.

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