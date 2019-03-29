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Сумеет ли Китай спасти молдавские дороги

CC0 / Pixabay / Gellinger
Экономика
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Александр Исаев
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Китайские корпорации ведут переговоры с правительством Молдовы о строительстве в нашей стране современных автострад.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Два китайских строительных концерна ведут переговоры с правительством Молдовы о строительстве на территории нашей страны двух стратегически важных автодорог с участием китайского капитала.

Информация о том, что переговоры близки к концу, опубликовала китайская газета South China Morning Post, со ссылкой на госсекретаря министерства экономики и инфраструктуры Виталие Юрку.

Разбитые улицы Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам Юрку, планируется построить две автомагистрали — кольцевую трассу вокруг Кишинева и современную автостраду, которая соединит север Молдовы с Украиной.

"Эти проекты должны улучшить движение транспорта и способствовать экономическому росту", — сказал Юрку в интервью South China Morning Post.

Бюджет строительства составит 400 миллионов долларов США, а переговоры между двумя китайскими корпорациями — China Hyway Group и China Railway Group Limited, — и правительством Молдовы близки к совершению. Предстоит определить схему финансирования проекта. Один из вариантов предусматривает стопроцентное инвестирование со стороны Китая, второй вариант предполагает, что 15 процентов строительства будет оплачено Молдовой.

Современные автотрассы нужны стране, как воздух

Молдова остро нуждается уже даже не в модернизации, а в восстановлении дорожной инфраструктуры, которая за последние десятилетия пришла в полную негодность. "Не дороги, а направления", — это про Молдову, считают многие жители страны.

Помощь спасателей на дорогах Молдовы
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Что такое кольцевая автодорога для Кишинева, никому объяснять не надо. По расчетам еще советских градостроителей, без кольцевой город должен был захлебнуться транспортом уже к началу 90-х годов, и это при скромных темпах роста советского автопрома.

Но еще более важны международные направления. Плохие дороги — это катастрофическое неудобство и серьезный моральный ущерб, ведь в XXI веке изрытые ямами, разваливающиеся на глазах автотрассы выглядят просто позором. Но прежде всего это огромные убытки. Международные перевозчики, убедившись, что никаких перемен к лучшему в области транзитных перевозок через Молдову не происходит, уже давно начали искать пути в объезд наших границ. И такие пути они находят.

Международные перевозчики едут в обход Молдовы

Молдова уже потеряла транзит украинских автомашин, которые шли через север страны. Уже несколько лет украинские перевозчики стараются объезжать молдавские границы, следуя через Черновцы на Румынию, и далее — на Венгрию и Польшу, отмечал ранее обозреватель газеты "Экономическое обозрение".

город тонет в грязи
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В последние годы был потерян и транзитный транспортный поток с юга на север. Грузы, которые везут из Одессы и Николаева на Черновцы, обходят Молдову с восточной стороны. Наших границ перевозчики избегают, словно зачумленных.

А летом 2019 года планируется сдача в эксплуатацию паромной переправы Орловка (Украина) — Исакча (Румыния), которая будет обслуживать до 1000 грузовиков и 250 легковых автомобилей в сутки, замечает обозреватель. До того в Одесской области между Украиной и Румынией не было регулярной переправы через Дунай, и автомобильный транспорт шел в Румынию через территорию Молдовы, на участке перехода границы Рени-Джурджулешть.

Появление постоянной паромной переправы обещает сократить путь из Украины в Румынию более чем на 200 километров. Паром соединит Одесскую область с прекрасными дорогами, ведущими в Бухарест и Констанцу с выходом на Болгарию, Турцию, Грецию, Западную Европу, — а также уничтожит грузовой и пассажирский транзит через территорию Молдовы и на этом направлении.

Как Молдова потеряла шанс стать транзитным коридором "СНГ-ЕС"

Десятилетие назад в Молдове всерьез обсуждались идеи создания транспортных транзитных коридоров, которые связали бы Восток с Западом. Это обещало нашей стране огромные прибыли, бурное развитие инфраструктуры, появление огромного количества новых рабочих мест, прекращение оттока населения.

Служба спасения
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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В истории было немало примеров, когда именно масштабное дорожное строительство помогало стране преодолеть затянувшийся экономический кризис. Все обстоятельства складывались в нашу пользу, и это не только удобное географическое положение нашей страны. Молдова пользовалась торговыми привилегиями и на Востоке, и на Западе. Выгоды от свободной торговли со странами СНГ дополнялись принятым в 2008 году соглашением об асимметричной торговле с ЕС.

В этих условиях Молдова, действительно, могла претендовать на роль транзитного "хаба" между Востоком и Западом, который пользуется всеми выгодами своего положения.

Однако спустя десять лет, подобные идеи могут вызвать только смех. К 2019 году Молдова потеряла преимущества свободной торговли на Востоке, заработав эмбарго. А на Западе променяла выгодный для себя режим асимметричной торговли с ЕС на сомнительные льготы ассоциации с Евросоюзом.

И если вернуться к проектам "молдавской свободной экономической зоны" между Востоком и Западом будет неимоверно трудно, то может быть, хотя бы автостраду на севере с помощью Китая удастся построить.

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Теги:
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