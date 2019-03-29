Шокирующее поведение евро: курс валют в Молдове после выходных

Первого апреля не до смеха: стало известно, какими основные игроки выйдут после выходных.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 1 апреля. На валютном рынке вновь перемены – молдавский "лев" начнет пятиться и сдаст позиции по всем фронтам. Евро укрепится на пять банов и установится на отметке 19,4854 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Иосуб: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

Доллар станет тверже на четыре бана и расположится на уровне 17,3527 лея.

В незначительном плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2677 лея, украинская гривна - до 0,6368 лея, а румынский лей – до 4,0911 в переводе на нацвалюту.

Эксперт: в 2019 году у молдавского лея будет свой особый путь>>>

В выходные евро продается по 19,4318 лея, доллар – по 17,3104 лея, российский рубль – по 0,2656 лея, украинская гривна – по 0,6349 лея, а румынский лей - по 4,0831 в пересчете на молдавское платежное средство.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям