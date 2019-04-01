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С 1 апреля в Молдове новый поставщик электроэнергии — что будет с тарифами

© Sputnik / Валерий Шустов
Экономика
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После подведения итогов конкурса электрокомпании запросили в НАРЭ повышение тарифа для конечных потребителей.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Вступили в действие новые контракты на поставку электроэнергии в Молдову. Начиная с 1 апреля с до 31 марта 2020 года электроэнергию в нашу страну будет поставлять госкомпания Energocom, которая является посредником при закупке энергии у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь". При этом цена на электроэнергию, обозначенная в новом контракте, выше прежней на 2% и составляет 54,2 доллара за МВт/час. 

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В связи с повышением тарифа в Национальное агентство по регулированию в энергетике поступили запросы от электрокомпаний. Из представленных в НАРЭ запросов следует, что компания Gas Natural Fenosa Furnizare Energie просит для своих потребителей, чьи электроустановки подключены к распределительным электросетям низкого напряжения, повысить тариф до 180,25 банов за один кВт/ч без учета НДС. Для потребителей, подключенных к сетям среднего напряжения предлагается увеличить тариф до 161,25 банов за кВт/ч, а для подключенных к сетям высокого напряжения - до 134,25 банов.

RED Union Fenosa просит увеличить тариф для потребителей, подключенных к распределительным электросетям низкого напряжения, до 63,53 банов за кВт/ч, среднего напряжения - до 27,33 за кВт/ч, а для подключенных к сетям высокого напряжения - 12,83 банов.

Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE Nord) просит повысить тариф на поставку электроэнергии своим потребителям, подключенным к сетям низкого напряжения, до 209,25 банов за один кВт/ч, к сетям среднего напряжения до 185,25 банов.

Energocom закупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС и украинского предприятия ДТЭК "Павлоградуголь" в пропорции 85% процентов на 15%. Собственное производство электроэнергии обеспечивает потребности Молдовы лишь на треть, остальное приходится покупать за рубежом.

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Теги:
электроэнергия
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