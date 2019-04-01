Евро и доллар замерли в ожидании: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 2 апреля. На валютном рынке страны без особых изменений - основные игроки вышли после выходных, расслабившись, хоть и на позитиве. Евро за сутки отыграет один бан и установится на отметке в 19,4969 лея. К слову, с начала года "европеец" несколько сдал позиции - в январе он продавался по 19,5212 лея.

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© Sputnik / Антон Денисов Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

Доллар за сутки практически не изменится в цене, хоть и окажется в плюсе. Во вторник "американец" разместится на уровне в 17,3583 лея. А с начала года "американец" укрепился - на 1 января "зеленый" торговался на уровне 17,1427 лея.

В незначительном, но все-таки плюсе, будут украинская гривна, которую можно будет купить за 0,6377, и румынский лей - 4,0928 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль несколько подешевеет до 0,2649 лея.

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