Изменения в оплате труда: что еще предлагают власти

Размер средней заработной платы в реальном секторе экономики предлагается изменить исходя из роста потребительских цен и других показателей.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает увеличить на 165 леев минимальную ежемесячную заработную плату в реальном секторе экономики. Соответствующие поправки в законодательство вынесены на публичное обсуждение.

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Как сообщают в профильном ведомстве, пересмотр минимальной зарплаты осуществляется ежегодно на основании нескольких показателей, таких как рост потребительских цен (который в минувшем году составил 6,3%) и рост производительности труда.

Таким образом, предлагается, чтобы размер минимальной оплаты труда с 1 мая текущего года составил 16,42 бана в час или же 2775 леев в месяц за отработку полной ставки в 169 часов. На данный момент минимальная зарплата в молдавской экономике, установленная правительством республики, составляет 2610 леев в месяц.

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты отмечает, что данная законодательная норма касается всех предприятий вне зависимости от вида собственности и организационно-правовой формы. Как напоминает Sputnik Молдова, минимальная потребительская корзина в республике составляет 1895 леев. В Кишиневе и Бельцах этот показатель выше на 10% и составляет 2061 лей.

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