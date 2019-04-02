Что происходит с долларом и евро: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: некоторые игроки несколько уступят свои позиции по отношению к молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 3 апреля. На валютном рынке без ощутимых изменений – большая часть игроков несколько укрепит позиции по отношению к молдавскому "льву", впрочем, некоторые немного просядут. Так, евро за сутки уступит нацвалюте один бан и установится на отметке в 19,4852 лея.

© Sputnik / Антон Денисов Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

Что касается доллара, то он встрепенется. В среду "американец" подорожает на четыре бана и закрепится на отметке в 17,3968 лея.

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В небольшом, но все-таки плюсе окажутся также и российский рубль, который расположится на уровне в 0,2658 лея, а также украинская гривна – 0,6413 лея. А румынский лей немного подешевеет и опустится до 4,0916 в переводе на нацвалюту.

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