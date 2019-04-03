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Разбитые улицы Кишинева

Власти Молдовы выделят около трех миллиардов леев на ремонт дорог

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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"Золотые" дороги: в республике решили вложить несколько миллиардов леев на ремонт трасс по всей стране.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В рамках программы "Хорошие дороги – 2" в 2019 году планируется отстроить порядка 2,6 тысячи километров дорог. Такое решение приняли на заседании в среду члены правительства Молдовы.

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На эти цели, как пояснили в пресс-службе кабмина, в государственном бюджете предусмотрено выделение свыше 2,7 миллиарда леев (155 миллионов долларов по текущему курсу Нацбанка страны).

"Если в прошлом году мы достигли цифры 1600 километров, то в этом году мы отстроим 2600 километров дорог. Деньги на этот проект предусмотрены как в Дорожном фонде, так в государственном бюджете", - отметил премьер Павел Филип.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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К примеру, для регулярного ремонта дорог национального и местного значения, а также улиц из госказны уйдет порядка 1,7 миллиарда леев. На эти деньги намерены восстановить дорожное полотно более, чем в тысяче населенных пунктов страны.

К слову, ежегодно в Молдове тратят миллионы леев на ремонт дорог, однако качество трасс оставляет желать лучшего. К примеру, в 2018 году республика заняла 130 место из 140 возможных в рейтинге качества автомобильных дорог.

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