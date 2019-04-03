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Noul punct de inspecție ANSA la vama Leușeni

Товары, подлежащие контролю ANSA, будут импортировать в упрощенном режиме

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Соответствующие поправки были внесены в Положение о порядке пересечения госграницы продуктами питания, подлежащими проверке на безопасность.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Товары, которые прошли проверку Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA), будут ввозиться в страну в упрощенном режиме. В ходе заседания правительства соответствующие поправки были внесены в Положение о порядке пересечения госграницы товарами, подлежащими проверке ANSA.

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В частности, будет отозвано требование о минимальном сроке в 24 часа, в который экономические агенты должны были уведомлять ANSA о импорте в Молдову товаров, подпадающих под положения о фитосанитарном контроле. Кроме того, будет упрощена процедура фитосанитарной проверки деревянной тары.

Также будет упразднено требование о наличии сертификата качества, выданного компетентными органами ЕС для продуктов питания не животного происхождения, и продуктов, которые используются в качестве ингредиентов для приготовления продуктов питания, предназначенных для употребления человеком.

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Вместо упомянутого сертификата импортеры будут представлять декларацию, заполненную экономическим агентом из страны Европейского союза, которая подтверждает безопасность товара.

Сертификат качества ЕС будет запрашиваться только для строго определенного сегмента продуктов питания, которые подлежат усиленному контролю.

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Теги:
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