Товары, подлежащие контролю ANSA, будут импортировать в упрощенном режиме

Соответствующие поправки были внесены в Положение о порядке пересечения госграницы продуктами питания, подлежащими проверке на безопасность.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Товары, которые прошли проверку Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA), будут ввозиться в страну в упрощенном режиме. В ходе заседания правительства соответствующие поправки были внесены в Положение о порядке пересечения госграницы товарами, подлежащими проверке ANSA.

© Sputnik / Тимур Селиванов Карантинные страсти - какие фрукты из Молдовы "заворачивают" в России

В частности, будет отозвано требование о минимальном сроке в 24 часа, в который экономические агенты должны были уведомлять ANSA о импорте в Молдову товаров, подпадающих под положения о фитосанитарном контроле. Кроме того, будет упрощена процедура фитосанитарной проверки деревянной тары.

Также будет упразднено требование о наличии сертификата качества, выданного компетентными органами ЕС для продуктов питания не животного происхождения, и продуктов, которые используются в качестве ингредиентов для приготовления продуктов питания, предназначенных для употребления человеком.

Как в Молдове пожаловаться на некачественную услугу или товар >>>

Вместо упомянутого сертификата импортеры будут представлять декларацию, заполненную экономическим агентом из страны Европейского союза, которая подтверждает безопасность товара.

Сертификат качества ЕС будет запрашиваться только для строго определенного сегмента продуктов питания, которые подлежат усиленному контролю.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости